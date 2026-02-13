Associate Sponsors

Alicon Castalloy consolidated net profit rises 323.08% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 5:17 PM IST
Sales rise 9.69% to Rs 430.09 crore

Net profit of Alicon Castalloy rose 323.08% to Rs 3.30 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.78 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.69% to Rs 430.09 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 392.10 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales430.09392.10 10 OPM %10.808.74 -PBDT38.0324.55 55 PBT10.611.05 910 NP3.300.78 323

First Published: Feb 13 2026 | 5:17 PM IST

