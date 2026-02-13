Associate Sponsors

ITI reports consolidated net loss of Rs 25.33 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 5:17 PM IST
Sales decline 50.25% to Rs 514.65 crore

Net Loss of ITI reported to Rs 25.33 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 48.88 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 50.25% to Rs 514.65 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1034.54 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales514.651034.54 -50 OPM %4.92-1.02 -PBDT-9.74-36.21 73 PBT-20.75-48.88 58 NP-25.33-48.88 48

First Published: Feb 13 2026 | 5:17 PM IST

