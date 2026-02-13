ITI reports consolidated net loss of Rs 25.33 crore in the December 2025 quarter

Sales decline 50.25% to Rs 514.65 croreNet Loss of ITI reported to Rs 25.33 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 48.88 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 50.25% to Rs 514.65 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1034.54 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales514.651034.54 -50 OPM %4.92-1.02 -PBDT-9.74-36.21 73 PBT-20.75-48.88 58 NP-25.33-48.88 48
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content