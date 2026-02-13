Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Ambalal Sarabhai Enterprises consolidated net profit rises 63.23% in the December 2025 quarter

Ambalal Sarabhai Enterprises consolidated net profit rises 63.23% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 13 2026 | 9:10 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 13.12% to Rs 52.00 crore

Net profit of Ambalal Sarabhai Enterprises rose 63.23% to Rs 3.64 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.23 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.12% to Rs 52.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 45.97 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales52.0045.97 13 OPM %7.85-1.52 -PBDT6.143.92 57 PBT5.182.93 77 NP3.642.23 63

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Aryaman Capital Markets standalone net profit declines 50.43% in the December 2025 quarter

Moneyboxx Finance standalone net profit rises 75.00% in the December 2025 quarter

Tasty Dairy Specialities reports standalone net loss of Rs 0.74 crore in the December 2025 quarter

Wallfort Financial Services reports standalone net loss of Rs 1.83 crore in the December 2025 quarter

United Textiles reports standalone net loss of Rs 0.56 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 13 2026 | 9:10 AM IST

Explore News

Next Story