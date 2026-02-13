Ambalal Sarabhai Enterprises consolidated net profit rises 63.23% in the December 2025 quarter

Sales rise 13.12% to Rs 52.00 croreNet profit of Ambalal Sarabhai Enterprises rose 63.23% to Rs 3.64 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.23 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.12% to Rs 52.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 45.97 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales52.0045.97 13 OPM %7.85-1.52 -PBDT6.143.92 57 PBT5.182.93 77 NP3.642.23 63
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content