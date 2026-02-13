Aryaman Capital Markets standalone net profit declines 50.43% in the December 2025 quarter

Sales decline 35.13% to Rs 15.44 croreNet profit of Aryaman Capital Markets declined 50.43% to Rs 5.73 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 11.56 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 35.13% to Rs 15.44 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 23.80 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales15.4423.80 -35 OPM %45.2158.49 -PBDT7.6513.80 -45 PBT7.6113.77 -45 NP5.7311.56 -50
