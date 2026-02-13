Associate Sponsors

Moneyboxx Finance standalone net profit rises 75.00% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 9:10 AM IST
Sales rise 5.57% to Rs 54.62 crore

Net profit of Moneyboxx Finance rose 75.00% to Rs 0.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.20 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 5.57% to Rs 54.62 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 51.74 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales54.6251.74 6 OPM %43.6334.71 -PBDT2.842.18 30 PBT0.440.24 83 NP0.350.20 75

First Published: Feb 13 2026 | 9:10 AM IST

