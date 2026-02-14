Amin Tannery standalone net profit declines 33.33% in the December 2025 quarter

Sales decline 38.39% to Rs 7.35 croreNet profit of Amin Tannery declined 33.33% to Rs 0.04 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.06 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 38.39% to Rs 7.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 11.93 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales7.3511.93 -38 OPM %9.524.86 -PBDT0.270.29 -7 PBT0.050.07 -29 NP0.040.06 -33
