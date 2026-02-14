Relicab Cable Manufacturing standalone net profit rises 29.17% in the December 2025 quarter

Sales rise 109.06% to Rs 13.84 croreNet profit of Relicab Cable Manufacturing rose 29.17% to Rs 0.31 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.24 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 109.06% to Rs 13.84 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.62 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales13.846.62 109 OPM %5.6413.29 -PBDT0.280.37 -24 PBT0.170.31 -45 NP0.310.24 29
