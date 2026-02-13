Associate Sponsors

Anjani Portland Cement reports consolidated net loss of Rs 19.57 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 9:15 AM IST
Sales decline 23.93% to Rs 80.11 crore

Net Loss of Anjani Portland Cement reported to Rs 19.57 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 20.56 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 23.93% to Rs 80.11 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 105.31 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales80.11105.31 -24 OPM %-1.79-3.97 -PBDT-10.04-11.74 14 PBT-20.70-23.20 11 NP-19.57-20.56 5

First Published: Feb 13 2026 | 9:15 AM IST

