Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Annvrridhhi Ventures standalone net profit rises 28.57% in the December 2025 quarter

Annvrridhhi Ventures standalone net profit rises 28.57% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 4:35 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 15.45% to Rs 22.57 crore

Net profit of Annvrridhhi Ventures rose 28.57% to Rs 0.18 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.14 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 15.45% to Rs 22.57 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 19.55 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales22.5719.55 15 OPM %1.020.87 -PBDT0.190.16 19 PBT0.180.13 38 NP0.180.14 29

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

First Fintec standalone net profit declines 38.46% in the December 2025 quarter

Steel Exchange India standalone net profit declines 85.62% in the December 2025 quarter

Softsol India standalone net profit rises 112.94% in the December 2025 quarter

Grameva standalone net profit declines 43.75% in the December 2025 quarter

SGN Telecoms reports standalone net loss of Rs 0.03 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 4:34 PM IST

Explore News

Next Story