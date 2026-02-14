Annvrridhhi Ventures standalone net profit rises 28.57% in the December 2025 quarter

Sales rise 15.45% to Rs 22.57 croreNet profit of Annvrridhhi Ventures rose 28.57% to Rs 0.18 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.14 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 15.45% to Rs 22.57 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 19.55 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales22.5719.55 15 OPM %1.020.87 -PBDT0.190.16 19 PBT0.180.13 38 NP0.180.14 29
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content