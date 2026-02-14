Associate Sponsors

First Fintec standalone net profit declines 38.46% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 4:34 PM IST
Sales rise 50.98% to Rs 0.77 crore

Net profit of First Fintec declined 38.46% to Rs 0.16 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.26 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 50.98% to Rs 0.77 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.51 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.770.51 51 OPM %18.1817.65 -PBDT0.200.29 -31 PBT0.180.26 -31 NP0.160.26 -38

