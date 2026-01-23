Antelopus Selan Energy standalone net profit rises 59.84% in the December 2025 quarter

Sales rise 11.14% to Rs 71.11 croreNet profit of Antelopus Selan Energy rose 59.84% to Rs 28.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 17.83 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 11.14% to Rs 71.11 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 63.98 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales71.1163.98 11 OPM %62.8655.19 -PBDT46.4537.45 24 PBT38.1823.80 60 NP28.5017.83 60
