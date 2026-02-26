Thursday, February 26, 2026 | 03:55 PM ISTहिंदी में पढें
Business Standard
Notification Icon
userprofile IconSearch
Home / Industry / Banking / Bank holidays in March 2026: Full list of March 2026 closures across states

Bank holidays in March 2026: Full list of March 2026 closures across states

As per the RBI holiday calendar, banks in India will observe a number of public and regional holidays in March 2026. These holidays differ from state to state and are not consistent nationwide

Bank holidays in March 2026

Bank holidays in March 2026. Image: Bloomberg

Sonika Nitin Nimje New Delhi
3 min read Last Updated : Feb 26 2026 | 3:38 PM IST

Listen to This Article

According to the RBI holiday calendar, banks across India will observe a number of public and regional holidays in March 2026. These holidays differ from state to state and are not consistent across the country.
 
This means that while banks in some states will operate normally on some dates, they will remain closed in others. In March 2026, the RBI calendar is packed with bank holidays, with major festivals being Holi and Eid-Ul-Fitr (End of Ramzan).

Bank holidays in March 2026

·        March 02: Holika Dahan,
 
Banks will be shut in Kanpur and Lucknow.
 
·        March 03: Holi (Second Day) / Dol Jatra / Dhulandi / Holika Dahan
 

Also Read

RBI, Reserve Bank of India

RBI's additional liquidity support to wind down after March: Bankers

Reserve Bank of India, RBI

Listed pvt non-financial firms see first double-digit sales growth in 3 yrs

RBI, Reserve Bank of India

Govt to conduct ₹25K cr bond switch auction on Monday to ease redemptions

Credit Card

Credit card spends dip slightly in January; issuances rise to 116.6 mn

aa

Debt fundraising of Reits and Invits at record high, shows datapremium

 
Banks will be shut in Belapur, Bhopal, Dehradun, Gangtok, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Panaji, Patna, Ranchi, and Vijayawada.
 
·        March 04: Holi / Holi 2nd Day – Dhuleti / Yaosang 2nd Day
 
Banks will remain closed in Agartala, Ahmedabad, Aizawl, Bhubaneswar, Chandigarh, Dehradun, Imphal, Itanagar, Jammu, Kanpur, Lucknow, New Delhi, Raipur, Ranchi, Shillong, and Shimla.
 
·        March 13: Chapchar Kut
 
Banks will remain shut in Aizawl and Jammu.
 
·        March 17: Shab-I-Qadr
 
Banks will be closed in Imphal, Jammu, and Srinagar.
 
·        March 19: Gudhi Padwa / Ugadi Festival / Telugu New Year’s Day / Sajibu Nongmapanba (Cheiraoba) / 1st Navratra
 
Banks will be shut in Belapur, Bengaluru, Chennai, Mumbai, Nagpur, Panaji, Srinagar, Hyderabad, Imphal, Jammu, and Vijayawada.
 
·        March 20: Eid-Ul-Fitr (Ramzan) / Jumat-ul-Vida
 
Banks will be shut in Agartala, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Ahmedabad, Aizawl, Belapur, Chandigarh, Dehradun, Gangtok, Guwahati, Hyderabad, Imphal, Itanagar, Jaipur, Kanpur, Kochi, Kohima, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, New Delhi, Panaji, Patna, Raipur, Ranchi, Shillong, Shimla, Srinagar, Thiruvananthapuram, and Vijayawada.
 
·        March 21: Ramzan-Id (Id-Ul-Fitr) (Shawal-1) / Khutub-E-Ramzan / Sarhul
 
Banks will be closed in Bhopal, Chandigarh, Dehradun, Jaipur, Kanpur, Kolkata, Ahmedabad, Aizawl, Belapur, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Patna, and Ranchi.
 
·        March 26: Shree Ram Navami
 
Banks will remain shut in Ahmedabad, Bhopal, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Bhubaneswar, Belapur, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Patna, Ranchi, and Shimla.
 
·        March 27: Shree Ram Navami (Chaite Dasain)
 
Banks will be closed in Kanpur, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Ahmedabad, Bhopal, Dehradun, Jaipur, Patna, Ranchi, and Gangtok.
 
·        March 31: Mahavir Janmakalyanak / Mahavir Jayanti
 
Banks will be closed in New Delhi, Ahmedabad, Belapur, Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Patna, Raipur, Ranchi, and Vijayawada.

Online services during the March bank holidays 2026

Customers can still use ATMs, UPI, mobile banking, and net banking to access services during bank holidays. Nevertheless, the Negotiable Instruments Act's over-the-counter services, such as cheque clearing, will not be accessible.

More From This Section

YES BANK

Yes Bank's 5K forex card customers hit with $280K fraudulent transactions

IDFC FIRST Bank

IDFC First Bank fraud case: FIR registered, Haryana ACB begins probe

IDFC FIRST Bank

IDFC First Bank pays ₹583 cr to Haryana govt after detecting fraud

Banks ramp up certificate of deposit issuances to bridge the credit–deposit gap as funding costs stay high despite RBI liquidity support.

Banks step up CD borrowing as deposits lag credit growth: RBI datapremium

Sanjay Malhotra, Governor, Reserve Bank of India (RBI)

RBI not revisiting lending norms for proprietary trading: Guv Malhotrapremium

Topics : Reserve Bank of India RBI Policy RBI

Don't miss the most important news and views of the day. Get them on our Telegram channel

First Published: Feb 26 2026 | 3:38 PM IST

Explore News

Market LIVEStocks to Watch TodayClean MAx Enviro IPO AllotmentGold-Silver Price TodayMark Carney India VisitPerplexity ComputerAmitabh Kant BS ManthanSamsung Galaxy S26 Series LaunchedThe Bluff OTT ReleasePersonal Finance