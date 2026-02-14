Anupam Rasayan India consolidated net profit rises 73.96% in the December 2025 quarter

Sales rise 31.35% to Rs 512.45 croreNet profit of Anupam Rasayan India rose 73.96% to Rs 49.04 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 28.19 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 31.35% to Rs 512.45 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 390.14 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales512.45390.14 31 OPM %24.8831.86 -PBDT94.4288.79 6 PBT59.9559.50 1 NP49.0428.19 74
