Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Apollo Sindoori Hotels consolidated net profit declines 59.14% in the December 2025 quarter

Apollo Sindoori Hotels consolidated net profit declines 59.14% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 13 2026 | 9:08 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 14.48% to Rs 161.40 crore

Net profit of Apollo Sindoori Hotels declined 59.14% to Rs 0.76 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.86 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 14.48% to Rs 161.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 140.98 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales161.40140.98 14 OPM %5.943.53 -PBDT9.035.64 60 PBT5.373.15 70 NP0.761.86 -59

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Jagran Prakashan consolidated net profit declines 13.53% in the December 2025 quarter

Mukta Arts reports consolidated net loss of Rs 1.46 crore in the December 2025 quarter

Variman Global Enterprises consolidated net profit rises 95.31% in the December 2025 quarter

Usha Martin Education & Solutions consolidated net profit declines 46.67% in the December 2025 quarter

Prima Industries reports consolidated net profit of Rs 0.25 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 13 2026 | 9:08 AM IST

Explore News

Next Story