Apollo Sindoori Hotels consolidated net profit declines 59.14% in the December 2025 quarter

Sales rise 14.48% to Rs 161.40 croreNet profit of Apollo Sindoori Hotels declined 59.14% to Rs 0.76 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.86 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 14.48% to Rs 161.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 140.98 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales161.40140.98 14 OPM %5.943.53 -PBDT9.035.64 60 PBT5.373.15 70 NP0.761.86 -59
