Jagran Prakashan consolidated net profit declines 13.53% in the December 2025 quarter

Sales decline 7.70% to Rs 476.71 croreNet profit of Jagran Prakashan declined 13.53% to Rs 54.12 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 62.59 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 7.70% to Rs 476.71 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 516.50 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales476.71516.50 -8 OPM %14.9918.09 -PBDT93.84109.42 -14 PBT73.3482.17 -11 NP54.1262.59 -14
