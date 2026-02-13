Euro Leder Fashion standalone net profit rises 66.67% in the December 2025 quarter

Sales decline 3.28% to Rs 5.31 croreNet profit of Euro Leder Fashion rose 66.67% to Rs 0.05 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.03 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 3.28% to Rs 5.31 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.49 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales5.315.49 -3 OPM %1.69-3.10 -PBDT0.180.14 29 PBT0.080.04 100 NP0.050.03 67
