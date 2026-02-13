Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Euro Leder Fashion standalone net profit rises 66.67% in the December 2025 quarter

Euro Leder Fashion standalone net profit rises 66.67% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 13 2026 | 9:09 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 3.28% to Rs 5.31 crore

Net profit of Euro Leder Fashion rose 66.67% to Rs 0.05 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.03 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 3.28% to Rs 5.31 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.49 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales5.315.49 -3 OPM %1.69-3.10 -PBDT0.180.14 29 PBT0.080.04 100 NP0.050.03 67

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Indian Sucrose standalone net profit rises 135.31% in the December 2025 quarter

Thakral Services (India) reports standalone net profit of Rs 0.03 crore in the December 2025 quarter

Manipal Finance Corporation standalone net profit declines 95.91% in the December 2025 quarter

Tuticorin Alkali Chemicals & Fertilizers standalone net profit rises 87.12% in the December 2025 quarter

Vivanta Industries consolidated net profit rises 3000.00% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 13 2026 | 9:09 AM IST

Explore News

Next Story