Asian Tea & Exports reports consolidated net loss of Rs 0.06 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 368.73% to Rs 16.64 croreNet loss of Asian Tea & Exports reported to Rs 0.06 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 0.59 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 368.73% to Rs 16.64 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.55 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales16.643.55 369 OPM %1.980 -PBDT0.040.68 -94 PBT-0.040.60 PL NP-0.060.59 PL
