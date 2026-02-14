Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Asian Tea & Exports reports consolidated net loss of Rs 0.06 crore in the December 2025 quarter

Asian Tea & Exports reports consolidated net loss of Rs 0.06 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:17 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 368.73% to Rs 16.64 crore

Net loss of Asian Tea & Exports reported to Rs 0.06 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 0.59 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 368.73% to Rs 16.64 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.55 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales16.643.55 369 OPM %1.980 -PBDT0.040.68 -94 PBT-0.040.60 PL NP-0.060.59 PL

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Torrent Pharmaceuticals consolidated net profit rises 26.24% in the December 2025 quarter

Amrapali Industries consolidated net profit rises 1033.33% in the December 2025 quarter

Shristi Infrastructure Development Corporation reports consolidated net loss of Rs 6.47 crore in the December 2025 quarter

Parnax Lab consolidated net profit rises 123.97% in the December 2025 quarter

Winro Commercial (India) reports consolidated net profit of Rs 60.02 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:17 AM IST

Explore News

Next Story