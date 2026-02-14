Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Parnax Lab consolidated net profit rises 123.97% in the December 2025 quarter

Parnax Lab consolidated net profit rises 123.97% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:16 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 56.49% to Rs 62.94 crore

Net profit of Parnax Lab rose 123.97% to Rs 2.71 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.21 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 56.49% to Rs 62.94 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 40.22 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales62.9440.22 56 OPM %10.8810.62 -PBDT6.353.23 97 PBT4.391.45 203 NP2.711.21 124

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Winro Commercial (India) reports consolidated net profit of Rs 60.02 crore in the December 2025 quarter

Pix Transmission consolidated net profit rises 58.47% in the December 2025 quarter

Palm Jewels standalone net profit rises 344.44% in the December 2025 quarter

Madhav Copper standalone net profit declines 16.48% in the December 2025 quarter

Futuristic Solutions reports standalone net profit of Rs 0.55 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:16 AM IST

Explore News

Next Story