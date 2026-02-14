Associate Sponsors

Avance Technologies consolidated net profit rises 15.52% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 9:07 AM IST
Sales rise 52.87% to Rs 49.50 crore

Net profit of Avance Technologies rose 15.52% to Rs 2.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.74 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 52.87% to Rs 49.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 32.38 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales49.5032.38 53 OPM %2.264.85 -PBDT2.021.74 16 PBT2.011.74 16 NP2.011.74 16

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

First Published: Feb 14 2026 | 9:06 AM IST

