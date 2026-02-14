Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Medicamen Biotech consolidated net profit declines 36.89% in the December 2025 quarter

Medicamen Biotech consolidated net profit declines 36.89% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:06 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 3.92% to Rs 46.91 crore

Net profit of Medicamen Biotech declined 36.89% to Rs 2.19 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.47 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.92% to Rs 46.91 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 45.14 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales46.9145.14 4 OPM %9.3414.86 -PBDT3.946.09 -35 PBT2.113.88 -46 NP2.193.47 -37

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Kemistar Corporation consolidated net profit declines 83.33% in the December 2025 quarter

Aurobindo Pharma consolidated net profit rises 7.62% in the December 2025 quarter

Prudential Sugar Corporation consolidated net profit rises 59.46% in the December 2025 quarter

Fedders Holding consolidated net profit rises 810.67% in the December 2025 quarter

Rubfila International consolidated net profit declines 30.90% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:06 AM IST

Explore News

Next Story