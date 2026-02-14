Associate Sponsors

Kemistar Corporation consolidated net profit declines 83.33% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 9:06 AM IST
Sales rise 46.92% to Rs 5.48 crore

Net profit of Kemistar Corporation declined 83.33% to Rs 0.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.06 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 46.92% to Rs 5.48 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.73 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales5.483.73 47 OPM %4.56-12.60 -PBDT0.100.18 -44 PBT0.010.07 -86 NP0.010.06 -83

First Published: Feb 14 2026 | 9:06 AM IST

