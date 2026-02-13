Bata India consolidated net profit rises 12.61% in the December 2025 quarter

Sales rise 2.82% to Rs 944.68 croreNet profit of Bata India rose 12.61% to Rs 66.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 58.70 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 2.82% to Rs 944.68 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 918.79 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales944.68918.79 3 OPM %22.4521.72 -PBDT200.80178.26 13 PBT96.8088.09 10 NP66.1058.70 13
