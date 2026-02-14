Brady & Morris Engineering Company standalone net profit rises 3.30% in the December 2025 quarter

Sales rise 16.20% to Rs 22.81 croreNet profit of Brady & Morris Engineering Company rose 3.30% to Rs 2.19 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.12 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 16.20% to Rs 22.81 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 19.63 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales22.8119.63 16 OPM %11.7115.44 -PBDT3.223.11 4 PBT2.932.86 2 NP2.192.12 3
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content