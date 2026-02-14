Mini Diamonds (India) standalone net profit rises 44.89% in the December 2025 quarter

Sales rise 44.08% to Rs 166.64 croreNet profit of Mini Diamonds (India) rose 44.89% to Rs 3.26 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.25 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 44.08% to Rs 166.64 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 115.66 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales166.64115.66 44 OPM %2.652.01 -PBDT4.532.39 90 PBT4.352.25 93 NP3.262.25 45
