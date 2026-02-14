Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Mini Diamonds (India) standalone net profit rises 44.89% in the December 2025 quarter

Mini Diamonds (India) standalone net profit rises 44.89% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:30 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 44.08% to Rs 166.64 crore

Net profit of Mini Diamonds (India) rose 44.89% to Rs 3.26 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.25 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 44.08% to Rs 166.64 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 115.66 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales166.64115.66 44 OPM %2.652.01 -PBDT4.532.39 90 PBT4.352.25 93 NP3.262.25 45

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Kesar Petroproducts standalone net profit declines 0.68% in the December 2025 quarter

Polytex India reports standalone net loss of Rs 0.03 crore in the December 2025 quarter

Samtel (India) reports standalone net profit of Rs 0.08 crore in the December 2025 quarter

Asian Hotels (North) reports standalone net loss of Rs 56.47 crore in the December 2025 quarter

Aruna Hotels standalone net profit declines 7.69% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:30 AM IST

Explore News

Next Story