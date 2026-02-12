Associate Sponsors

Coromandel Engineering Company standalone net profit declines 94.03% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 9:15 AM IST
Sales decline 7.78% to Rs 6.16 crore

Net profit of Coromandel Engineering Company declined 94.03% to Rs 0.04 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.67 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 7.78% to Rs 6.16 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.68 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales6.166.68 -8 OPM %19.3219.61 -PBDT0.380.79 -52 PBT0.040.54 -93 NP0.040.67 -94

First Published: Feb 12 2026 | 9:15 AM IST

