Amagi Media Labs consolidated net profit rises 292.14% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 9:15 AM IST
Sales rise 22.36% to Rs 403.81 crore

Net profit of Amagi Media Labs rose 292.14% to Rs 30.94 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 7.89 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 22.36% to Rs 403.81 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 330.02 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales403.81330.02 22 OPM %7.69-0.25 -PBDT40.8111.57 253 PBT35.067.72 354 NP30.947.89 292

First Published: Feb 12 2026 | 9:15 AM IST

