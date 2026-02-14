Supreme Holdings & Hospitality standalone net profit declines 93.75% in the December 2025 quarter

Sales decline 93.39% to Rs 1.30 croreNet profit of Supreme Holdings & Hospitality declined 93.75% to Rs 0.27 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.32 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 93.39% to Rs 1.30 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 19.67 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.3019.67 -93 OPM %-23.8523.28 -PBDT0.525.31 -90 PBT0.435.22 -92 NP0.274.32 -94
