Devyani International reports consolidated net loss of Rs 10.39 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 04 2026 | 1:51 PM IST
Sales rise 11.32% to Rs 1440.90 crore

Net Loss of Devyani International reported to Rs 10.39 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.49 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 11.32% to Rs 1440.90 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1294.40 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1440.901294.40 11 OPM %16.0316.47 -PBDT173.24155.28 12 PBT6.598.52 -23 NP-10.39-0.49 -2020

First Published: Feb 04 2026 | 1:51 PM IST

