Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / East West Freight Carriers reports consolidated net loss of Rs 2.35 crore in the December 2025 quarter

East West Freight Carriers reports consolidated net loss of Rs 2.35 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:42 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 30.38% to Rs 45.59 crore

Net loss of East West Freight Carriers reported to Rs 2.35 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 0.65 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 30.38% to Rs 45.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 65.48 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales45.5965.48 -30 OPM %-2.304.08 -PBDT-2.720.90 PL PBT-3.160.36 PL NP-2.350.65 PL

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Palash Securities reports consolidated net profit of Rs 22.43 crore in the December 2025 quarter

Colab Platforms consolidated net profit rises 17.39% in the December 2025 quarter

Veto Switchgears & Cables consolidated net profit rises 76.20% in the December 2025 quarter

Essar Shipping reports consolidated net loss of Rs 88.20 crore in the December 2025 quarter

Eros International Media reports consolidated net loss of Rs 8.78 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:42 AM IST

Explore News

Next Story