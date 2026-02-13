Associate Sponsors

Easun Capital Markets standalone net profit declines 21.74% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 9:07 AM IST
Sales decline 18.42% to Rs 0.31 crore

Net profit of Easun Capital Markets declined 21.74% to Rs 0.18 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.23 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 18.42% to Rs 0.31 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.38 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.310.38 -18 OPM %70.9784.21 -PBDT0.220.32 -31 PBT0.220.32 -31 NP0.180.23 -22

First Published: Feb 13 2026 | 9:07 AM IST

