Edelweiss Financial Services consolidated net profit rises 112.15% in the December 2025 quarter

Sales rise 132.40% to Rs 4400.43 croreNet profit of Edelweiss Financial Services rose 112.15% to Rs 263.85 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 124.37 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 132.40% to Rs 4400.43 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1893.49 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales4400.431893.49 132 OPM %27.3338.55 -PBDT928.33215.68 330 PBT890.94181.29 391 NP263.85124.37 112
