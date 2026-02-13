EID Parry (India) consolidated net profit rises 19.13% in the December 2025 quarter

Sales rise 18.29% to Rs 10315.58 croreNet profit of EID Parry (India) rose 19.13% to Rs 232.15 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 194.87 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 18.29% to Rs 10315.58 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8720.35 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales10315.588720.35 18 OPM %8.107.95 -PBDT791.46712.20 11 PBT587.93581.71 1 NP232.15194.87 19
