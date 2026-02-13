Empower India consolidated net profit rises 1.90% in the December 2025 quarter

Sales rise 101.56% to Rs 47.81 croreNet profit of Empower India rose 1.90% to Rs 1.07 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.05 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 101.56% to Rs 47.81 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 23.72 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales47.8123.72 102 OPM %0.770.93 -PBDT1.071.05 2 PBT1.071.05 2 NP1.071.05 2
