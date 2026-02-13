Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Fancy Fittings reports standalone net loss of Rs 0.37 crore in the December 2025 quarter

Fancy Fittings reports standalone net loss of Rs 0.37 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 13 2026 | 9:17 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 11.46% to Rs 2.55 crore

Net loss of Fancy Fittings reported to Rs 0.37 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 2.40 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 11.46% to Rs 2.55 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.88 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2.552.88 -11 OPM %3.5312.50 -PBDT0.032.88 -99 PBT-0.592.31 PL NP-0.372.40 PL

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

IIFL Finance approves public issue of NCDs up to Rs 2,000 cr

Pagaria Energy reports standalone net loss of Rs 0.06 crore in the December 2025 quarter

East Buildtech reports standalone net loss of Rs 0.48 crore in the December 2025 quarter

Adhata Global reports standalone net loss of Rs 0.23 crore in the December 2025 quarter

Mahalaxmi Rubtech standalone net profit rises 11.44% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 13 2026 | 9:16 AM IST

Explore News

Next Story