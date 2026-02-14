Fortis Healthcare consolidated net profit declines 21.85% in the December 2025 quarter

Sales rise 17.46% to Rs 2265.01 croreNet profit of Fortis Healthcare declined 21.85% to Rs 193.73 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 247.90 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 17.46% to Rs 2265.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1928.26 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2265.011928.26 17 OPM %22.3219.45 -PBDT431.73352.92 22 PBT311.59255.59 22 NP193.73247.90 -22
