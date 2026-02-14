Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Rampur Fertilizers consolidated net profit declines 48.48% in the December 2025 quarter

Rampur Fertilizers consolidated net profit declines 48.48% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:37 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 77.46% to Rs 12.28 crore

Net profit of Rampur Fertilizers declined 48.48% to Rs 0.68 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.32 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 77.46% to Rs 12.28 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.92 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales12.286.92 77 OPM %7.3322.54 -PBDT0.841.59 -47 PBT0.641.35 -53 NP0.681.32 -48

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Ace Software Exports consolidated net profit rises 40.32% in the December 2025 quarter

R K Swamy consolidated net profit declines 24.24% in the December 2025 quarter

Aries Agro consolidated net profit rises 48.88% in the December 2025 quarter

Responsive Industries consolidated net profit declines 52.12% in the December 2025 quarter

Elixir Capital consolidated net profit rises 356.82% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:37 AM IST

Explore News

Next Story