Future Consumer reports consolidated net loss of Rs 27.77 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 1.20% to Rs 115.27 croreNet Loss of Future Consumer reported to Rs 27.77 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 14.12 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 1.20% to Rs 115.27 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 113.90 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales115.27113.90 1 OPM %-1.170.19 -PBDT-22.33-7.34 -204 PBT-27.67-11.39 -143 NP-27.77-14.12 -97
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content