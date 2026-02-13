Associate Sponsors

Nalwa Sons Investments consolidated net profit declines 8.21% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 2:31 PM IST
Sales decline 11.88% to Rs 11.94 crore

Net profit of Nalwa Sons Investments declined 8.21% to Rs 7.49 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.16 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 11.88% to Rs 11.94 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 13.55 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales11.9413.55 -12 OPM %94.5682.36 -PBDT11.2711.13 1 PBT11.2711.13 1 NP7.498.16 -8

First Published: Feb 13 2026 | 2:31 PM IST

