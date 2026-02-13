Ganesh Benzoplast consolidated net profit declines 12.18% in the December 2025 quarter

Sales rise 18.06% to Rs 105.33 croreNet profit of Ganesh Benzoplast declined 12.18% to Rs 16.15 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 18.39 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 18.06% to Rs 105.33 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 89.22 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales105.3389.22 18 OPM %20.8030.25 -PBDT28.1729.83 -6 PBT22.1824.24 -8 NP16.1518.39 -12
