Norben Tea & Exports reports standalone net profit of Rs 0.09 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 49.50% to Rs 3.02 croreNet profit of Norben Tea & Exports reported to Rs 0.09 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.15 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 49.50% to Rs 3.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.02 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3.022.02 50 OPM %15.8911.88 -PBDT0.240 0 PBT0.09-0.15 LP NP0.09-0.15 LP
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content