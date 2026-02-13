Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Ganga Forging standalone net profit declines 85.19% in the December 2025 quarter

Ganga Forging standalone net profit declines 85.19% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 13 2026 | 3:36 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 23.91% to Rs 8.88 crore

Net profit of Ganga Forging declined 85.19% to Rs 0.04 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.27 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 23.91% to Rs 8.88 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 11.67 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales8.8811.67 -24 OPM %4.504.20 -PBDT0.330.58 -43 PBT0.050.31 -84 NP0.040.27 -85

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Dhatre Udyog reports standalone net loss of Rs 0.32 crore in the December 2025 quarter

Prakash Steelage standalone net profit declines 51.47% in the December 2025 quarter

Cords Cable Industries standalone net profit rises 5.13% in the December 2025 quarter

Golechha Global Finance reports standalone net loss of Rs 0.42 crore in the December 2025 quarter

United Credit standalone net profit declines 40.74% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 13 2026 | 3:36 PM IST

Explore News

Next Story