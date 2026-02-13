Ganga Forging standalone net profit declines 85.19% in the December 2025 quarter

Sales decline 23.91% to Rs 8.88 croreNet profit of Ganga Forging declined 85.19% to Rs 0.04 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.27 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 23.91% to Rs 8.88 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 11.67 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales8.8811.67 -24 OPM %4.504.20 -PBDT0.330.58 -43 PBT0.050.31 -84 NP0.040.27 -85
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content