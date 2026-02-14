Garg Acrylics standalone net profit declines 43.53% in the December 2025 quarter

Sales rise 3.67% to Rs 454.20 croreNet profit of Garg Acrylics declined 43.53% to Rs 3.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.49 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.67% to Rs 454.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 438.14 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales454.20438.14 4 OPM %5.796.40 -PBDT13.6215.69 -13 PBT4.126.45 -36 NP3.105.49 -44
