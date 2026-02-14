Money Masters Leasing & Finance standalone net profit rises 471.43% in the December 2025 quarter

Sales rise 171.88% to Rs 0.87 croreNet profit of Money Masters Leasing & Finance rose 471.43% to Rs 0.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.07 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 171.88% to Rs 0.87 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.32 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.870.32 172 OPM %45.9821.88 -PBDT0.400.07 471 PBT0.400.07 471 NP0.400.07 471
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content