Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Money Masters Leasing & Finance standalone net profit rises 471.43% in the December 2025 quarter

Money Masters Leasing & Finance standalone net profit rises 471.43% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:31 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 171.88% to Rs 0.87 crore

Net profit of Money Masters Leasing & Finance rose 471.43% to Rs 0.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.07 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 171.88% to Rs 0.87 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.32 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.870.32 172 OPM %45.9821.88 -PBDT0.400.07 471 PBT0.400.07 471 NP0.400.07 471

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

City Online Services reports standalone net loss of Rs 0.09 crore in the December 2025 quarter

Landmarc Leisure Corporation reports standalone net loss of Rs 0.19 crore in the December 2025 quarter

Padmanabh Alloys & Polymers reports standalone nil net profit/loss in the December 2025 quarter

Mayur Floorings standalone net profit rises 50.00% in the December 2025 quarter

Hardoli Paper Mills reports standalone net loss of Rs 1.12 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:31 AM IST

Explore News

Next Story