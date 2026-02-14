Associate Sponsors

Surya India standalone net profit rises 42.50% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 9:32 AM IST
Sales rise 29.83% to Rs 2.35 crore

Net profit of Surya India rose 42.50% to Rs 1.14 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.80 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 29.83% to Rs 2.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.81 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2.351.81 30 OPM %72.3465.19 -PBDT1.691.17 44 PBT1.480.96 54 NP1.140.80 43

First Published: Feb 14 2026 | 9:32 AM IST

