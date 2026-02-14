Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / GHV Infra Projects standalone net profit rises 118.92% in the December 2025 quarter

GHV Infra Projects standalone net profit rises 118.92% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:44 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 591.82% to Rs 127.71 crore

Net profit of GHV Infra Projects rose 118.92% to Rs 6.48 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.96 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 591.82% to Rs 127.71 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 18.46 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales127.7118.46 592 OPM %14.5920.42 -PBDT9.373.94 138 PBT8.533.94 116 NP6.482.96 119

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Shalibhadra Finance standalone net profit rises 6.79% in the December 2025 quarter

Hemo Organic reports standalone net loss of Rs 0.16 crore in the December 2025 quarter

Vivo Bio Tech standalone net profit rises 41.57% in the December 2025 quarter

Narmada Macplast Drip Irrigation Systems standalone net profit declines 91.18% in the December 2025 quarter

Multibase India standalone net profit rises 37.82% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:44 AM IST

Explore News

Next Story