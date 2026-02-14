Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Gilada Finance & Investments standalone net profit rises 20.00% in the December 2025 quarter

Gilada Finance & Investments standalone net profit rises 20.00% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 4:40 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 11.70% to Rs 1.91 crore

Net profit of Gilada Finance & Investments rose 20.00% to Rs 0.60 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.50 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 11.70% to Rs 1.91 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.71 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.911.71 12 OPM %56.5462.57 -PBDT0.810.68 19 PBT0.800.67 19 NP0.600.50 20

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Shakumbhri Pulp & Paper Mills standalone net profit declines 75.00% in the December 2025 quarter

Hem Holdings & Trading standalone net profit rises 233.33% in the December 2025 quarter

Inani Securities standalone net profit declines 66.67% in the December 2025 quarter

Oswal Overseas reports standalone net loss of Rs 1.92 crore in the December 2025 quarter

Rasi Electrodes standalone net profit rises 335.29% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 4:40 PM IST

Explore News

Next Story