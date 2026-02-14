Gilada Finance & Investments standalone net profit rises 20.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 11.70% to Rs 1.91 croreNet profit of Gilada Finance & Investments rose 20.00% to Rs 0.60 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.50 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 11.70% to Rs 1.91 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.71 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.911.71 12 OPM %56.5462.57 -PBDT0.810.68 19 PBT0.800.67 19 NP0.600.50 20
