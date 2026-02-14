Global Vectra Helicorp reports standalone net loss of Rs 11.11 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 3.05% to Rs 146.93 croreNet Loss of Global Vectra Helicorp reported to Rs 11.11 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 3.00 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.05% to Rs 146.93 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 142.58 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales146.93142.58 3 OPM %9.2113.35 -PBDT4.2112.88 -67 PBT-16.20-3.79 -327 NP-11.11-3.00 -270
