Handson Global Management (HGM) reports consolidated net loss of Rs 3.12 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 2:34 PM IST
Sales rise 145.69% to Rs 14.25 crore

Net loss of Handson Global Management (HGM) reported to Rs 3.12 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 1.32 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 145.69% to Rs 14.25 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.80 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales14.255.80 146 OPM %-16.9814.48 -PBDT-2.201.72 PL PBT-3.001.47 PL NP-3.121.32 PL

First Published: Feb 14 2026 | 2:34 PM IST

