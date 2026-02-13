Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Hindustan Composites consolidated net profit declines 39.20% in the December 2025 quarter

Hindustan Composites consolidated net profit declines 39.20% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 13 2026 | 9:12 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 15.50% to Rs 94.51 crore

Net profit of Hindustan Composites declined 39.20% to Rs 6.67 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.97 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 15.50% to Rs 94.51 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 81.83 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales94.5181.83 15 OPM %15.6919.72 -PBDT14.7716.14 -8 PBT11.7813.51 -13 NP6.6710.97 -39

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Gayatri Highways reports consolidated net loss of Rs 2.76 crore in the December 2025 quarter

Gokak Textiles reports consolidated net loss of Rs 6.38 crore in the December 2025 quarter

Puravankara reports consolidated net profit of Rs 59.94 crore in the December 2025 quarter

Praveg consolidated net profit rises 2.09% in the December 2025 quarter

Shaily Engineering Plastics consolidated net profit rises 48.33% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 13 2026 | 9:11 AM IST

Explore News

Next Story