Hindustan Composites consolidated net profit declines 39.20% in the December 2025 quarter

Sales rise 15.50% to Rs 94.51 croreNet profit of Hindustan Composites declined 39.20% to Rs 6.67 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.97 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 15.50% to Rs 94.51 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 81.83 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales94.5181.83 15 OPM %15.6919.72 -PBDT14.7716.14 -8 PBT11.7813.51 -13 NP6.6710.97 -39
