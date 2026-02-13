Shaily Engineering Plastics consolidated net profit rises 48.33% in the December 2025 quarter

Sales rise 26.78% to Rs 250.50 croreNet profit of Shaily Engineering Plastics rose 48.33% to Rs 37.38 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 25.20 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 26.78% to Rs 250.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 197.58 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales250.50197.58 27 OPM %26.4823.22 -PBDT62.0342.17 47 PBT49.5131.51 57 NP37.3825.20 48
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content